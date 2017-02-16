В США пройдет акция "День без иммигрантов", в ряде городов люди не выйдут на работу

В США сегодня, 17 февраля, иммигранты планируют не выйти на работу в ряде крупных городов в рамках акции «День без иммигрантов», пишет The Associated Press.

Издание сообщает, что таким образом участники акции планируют показать, что играют важную роль в экономике США, а также в очередной раз выразить недовольство иммиграционной политикой президента Дональда Трампа.

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Планируется, что люди выйдут на акцию в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ предусматривает ограничение на 120 дней на въезд в США для мигрантов, также на 90 дней в США был остановлен въезд для жителей ряда стран Ближнего Востока. Бессрочно США запретили посещать территорию страны сирийским беженцам.