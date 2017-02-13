Die Welt: Насколько на самом деле опасна ракета Ким Чен Ына

Об этом пишет Герхард Хегманн в статье "Насколько на самом деле опасна ракета Ким Чен Ына", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Запуск был политической провокацией. Когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ находился во Флориде, на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществил запуск баллистической военной ракеты, которая высоко поднимается и затем возвращается на землю. Она поднялась примерно на 500 километров и, в конце, упала в Японское море.

Эксперты в области ракет, такие как американский специалист Джонатан Макдауэлл, считают, что речь могла идти о модели "Hwasong-10", которую на Западе также называют "Musudan" или БМ-25. Это второй успешный полет ракеты после семи неудач в прошлом году и успешной миссии 21 июня 2016 года. 11-тиметровый образец был впервые показан на военном параде Северной Кореи в 2010 году на транспортно-пусковой установке. Стартовая площадка также мобильна. Это затрудняет обнаружение спутниками-шпионами.

Модернизация российских ракет для подводных лодок

Данные о недавнем испытании еще не опубликованы, но ориентиром может послужить запуск в июне. Тогда ракета достигла высоты около 1000 километров, что в два раза выше, чем высота полета "Международной космической станции". В отчетах, опубликованных после 2013 года, дальность полета модели " Musudan" оценивается в идеале от 2500 до 4000 километров. Этого достаточно, чтобы достичь не только соседней Южной Кореи, но также Японии, с ее столицей Токио, Тайвани, Китая или России.

Эксперты считают "Musudan" модернизированной российской ракетой Р-27. Особенность: эта ракета использует жидкое топливо. Красные газы двигателей северокорейской ракеты во время запуска в июне 2016 года позволяют предположить, что в двух больших баках используется ракетное топливо, а также четырехоксид азота в качестве поставщика кислорода.

Бесцветная, кислотная жидкость – популярный окислитель, прежде всего, для военных ракет, поскольку ракета без охлаждения баков готова к пуску в любой момент. Четырехоксид азота получают как промежуточный продукт в промышленном производстве азотной кислоты.

Больше угроза, чем оружие

Помимо дальности полета, военных экспертов интересует, прежде всего, точность прицеливания, контроль повторного входа и полезная нагрузка ракеты из Северной Кореи. Что может транспортировать ракета? "Качество баллистической ракеты характеризует точность самонаведения и то, насколько совершенно она выполняет задачи", - говорит эксперт по ракетам, пожелавший остаться неизвестным. Здесь Северной Корее еще многое предстоит исправить, добавил он.

Согласно данным исследования Института США-Корея, первый успешный полет ракеты "Musudan" в июне 2016 года прошел с минимальной полезной нагрузкой или вовсе без нее. В исследовании говорится, что модернизация и увеличение ракеты Р-27 для подводной лодки до северокорейской модели "Musudan", прежде всего, преследует политическую цель, а именно сигнал угрозы. Последние семь неудач при запуске ракеты "Musudan" явно показывают наличие проблем, которые предстоит решить, прежде чем запускать ее с военной полезной нагрузкой.