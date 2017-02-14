Брата Ким Чен Ына убили в Малайзии - СМИ

14:04, 14 февраля 2017
Мир
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Брат северокорейского диктатора скрывался в Малайзии после того, как был казнен его дядя Джен Сун-Таек.

Ким Чена Нам был убит / asianews.it

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии. Об этом со ссылкой на агентство Yonhap сообщает Independent. По данным источника, в аэропорту Куала-Лумпур что две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нама отравленной иглой. Они скрылись с места преступления.

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Источник Reuters в южнокорейском правительстве сообщил, что Ким Джон Нам, предположительно, был убит.

Как известно, брат северокорейского диктатора скрывался в Малайзии после того, как был казнен его дядя Джен Сон-Таек.

Старший сын Ким Чен-Ира пережил покушение в Макао, когда в 2011 году был убит его отец.

Ким Джон Нам претендовал на кресло Верховного лидера КНДР, но попал в немилость после того, как был задержан при попытке въехать в Японию по поддельному паспорту вместе с двумя женщинами и ребенком. Тогда он сказал, что хочет посетить Диснейленд.

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Теги: #КНДР#Ким Чен Ын#брат#убитый