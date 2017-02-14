Россия заказала больше 20 тысяч медалей для участников войны в Сирии

Таким образом стало известно примерное число российских военных, находящихся в Сирии, передает "Новая газета".

Согласно материалам сайта госзакупок, ведомство потратит на все медали до 45 миллионов рублей. 20 тысяч медалей будут вручены "участникам военной операции в Сирии", еще 50 медалей — "за освобождение Пальмиры" и 50 — "за разминирование Пальмиры".

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В прошлом году Минобороны РФ также проводило аукцион, правда, тогда требовалось изготовить 10,3 тысячи медалей для участников операции в Сирии.

Ранее, 12 января, Fox News сообщил, что Россия перебросила в Сирию четыре самолета Су-25 на свою базу. Отмечается, что это произошло несмотря на поручение президента России Владимира Путина сократить военное присутствие в Сирии.