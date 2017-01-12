Россия наращивает военное присутствие в Сирии вопреки поручению Путина - Fox News
Россия перебросила в Сирию четыре самолета Су-25 на свою базу в начале этой недели.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Отмечается, что это произошло несмотря на поручение президента России Владимира Путина сократить военное присутствие в Сирии.
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Один из чиновников заявил, что самолеты остановились в Иране для дозаправки. "[Россияне] говорят, что они сокращают (военное присутствие - Ред.), но мы не видели никаких доказательств, подтверждающих это. Наоборот, мы видим новые переброски", - сказал источник.
Четыре российских Су-25 прибыли в Сирию в понедельник, по словам чиновника.
Он добавил, что Россия также перебросила в Сирию дополнительные силы из военнослужащих по контракту, в том числе и военных из Чечни.
Напомним, 29 декабря 2016 года Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.
"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - сообщил Путин.