Россия наращивает военное присутствие в Сирии вопреки поручению Путина - Fox News

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что это произошло несмотря на поручение президента России Владимира Путина сократить военное присутствие в Сирии.

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Один из чиновников заявил, что самолеты остановились в Иране для дозаправки. "[Россияне] говорят, что они сокращают (военное присутствие - Ред.), но мы не видели никаких доказательств, подтверждающих это. Наоборот, мы видим новые переброски", - сказал источник.

Четыре российских Су-25 прибыли в Сирию в понедельник, по словам чиновника.

Он добавил, что Россия также перебросила в Сирию дополнительные силы из военнослужащих по контракту, в том числе и военных из Чечни.

Напомним, 29 декабря 2016 года Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - сообщил Путин.