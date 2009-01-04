Избранный президент США Барак Обама посетит Польшу в июне этого года, сообщает "Газета Выборча".

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь МИД Польши Петр Пашковский заявил изданию, что "Обама в ходе телефонных переговоров с президентом (Лехом Качиньским) и премьером (Дональдом Туском) получил приглашение посетить Польшу". Избранный президент США обещал приехать в Польшу в 2009 году.

"Неофициально мы говорим о том, что речь шла о юбилейной дате (в истории Польши) в июне", - сказал Пашковский.

В июне 2009 года в Гданьске будет отмечаться 20-я годовщина первых свободных выборов, которые привели к падению коммунистического режима в стране.

О своем участии в торжествах в Гданьске уже заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози.

РИА “Новости”