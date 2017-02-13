В Мехико прошли акции протестов против планов Трампа построить стену на границе (фотогалерея)

Аналогичные акции прошли и в других городах страны.

Об этом сообщает Би-би-си.

Многие демонстранты были одеты в белое и несли в руках национальные флаги, а также плакаты с критикой в адрес Трампа.

На одном из баннеров было написано: "Спасибо, Трамп, что объединил Мексику!"

Читайте такжеТрамп не исключает подписание нового иммиграционного указа

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

Организаторы акций говорят, что хотели прежде всего показать свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США и которым грозит депортация в соответствии с ужесточением миграционных правил.

При этом на демонстрациях было множество плакатов и с критикой президента Мексики Энрике Пеньи Ньето.

Как сообщал УНИАН, вскоре после вступления в должность Дональд Трамп подписал указ, в котором распорядился построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки.