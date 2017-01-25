Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает Reuters.

Второй указ, в частности, лишает федеральных грантов так называемые города-убежища, в которых нелегальных мигрантов не подвергают преследованию за нарушение миграционного законодательства.

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Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется "в ближайшие месяцы". Он повторил, что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.

"Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп.

"Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, - и вы должны понять это. То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он.