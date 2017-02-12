Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету

Об этом говорится в заявлении Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

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"Военные определяют, была ли это баллистическая ракета средней дальности "Мусудан", - приводит агентство слова источника в южнокорейских вооруженных силах. Отмечается, что ракеты этого типа имеют дальность до 3 тыс. км.

Согласно сообщению, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (00:55 по Киеву) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Тип ракеты и траектория ее полета уточняются.

Стоит отметить, что японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник сообщило, что правительство Японии подтвердило факт запуска КНДР баллистической ракеты.

Министерство обороны Японии в настоящее время занимается сбором всей связанной с запуском информации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в срочном порядке прибыл в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ, который сейчас находится с официальным визитом в США. "Мы получили отчет, сейчас будем его анализировать", - подчеркнул он.

Напомним, 9 сентября 2016 года КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3. Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи после проведенного ею испытания нового ядерного оружия.