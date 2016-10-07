КНДР может провести ядерные испытания в ближайшие дни: на полигоне зафиксирована активность (снимки)

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мониторинговую группу США, которая опубликовала спутниковые снимки.

Издание отмечает, что на полигоне была замечена активность всех трех тоннельных комплексов, там также зафиксированы тяжелые транспортные средства и много персонала.

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"Одной из возможных причин этой активности является сбор данных об испытаниях 9 сентября, хотя другие цели не исключаются, например, герметизация портала или подготовка к новому тестированию", - сообщает Reuters.

Предполагается, что вероятной датой нового тестирования может быть 10 октября: именно в этот день будут праздновать 10-летие основания Партии рабочих КНДР.

Напомним, ядерное испытание в КНДР вызвало землетрясение магнитудой 5,3.