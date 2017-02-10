СМИ узнали подробности налета российской авиации на позиции турецкой армии в Сирии

По словам источников в органах военного управления, координаты целей для нанесения ударов, выбранные на основе космической и агентурной разведки, были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок, передает КоммерсантЪ.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ имели достаточный налет, а большинство из них уже имели опыт выполнения боевых задач в Сирии, отмечается в статье.

По данным "Ъ", подготовка вчерашнего вылета ничем не отличалась от предыдущих. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и проследовали в направлении Эль-Баба.

"Опознав цели, пилоты осуществили около 8:40 утра сброс бомб, причем, как утверждают сами военные, "без критических отклонений". По возвращении авиации в Хмеймим российская сторона была оповещена об инциденте", - говорится в статье.

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По предположению источников "Ъ", одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Сразу после первых сообщений о трагедии в районе Эль-Баба — когда еще уточнялось, чья именно авиация нанесла удар по турецким позициям,— состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, судя по всему, уже были в курсе деталей инцидента. Российский лидер выразил турецкому коллеге соболезнования, а примерно через 20 минут после информации об этой беседе представители турецкого командования впервые заявили о причастности к инциденту российских ВКС.

Судя по первым выступлениям официальных лиц Анкары (и военные, и политики специально подчеркивали, что речь идет о непреднамеренной ошибке со стороны российского самолета), к охлаждению отношений с Москвой этот трагический случай не приведет.

Как сообщал УНИАН, трое турецких военных погибли в результате атаки российской авиации в районе сирийского города Эль-Баб.