Россия нанесла авиаудар по турецким военным в Сирии: трое погибших

По данным Минобороны Турции, в результате авиаудара 11 турецких военных также получили ранения, Haberturk.

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В свою очередь, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом, сообщает сайт Кремля.

«Условлена договоренность о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций», - подчеркнули в пресс-службе российского президента.

Напомним, по словам Эрдогана турецкие военные вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению президента Башара Асада.

С августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство».