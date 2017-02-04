США аннулировали более 100 тысяч виз из-за указа Трампа, в Госдепе говорят о 60 тысячах

Об этом заявил юрист, представляющий интересы американского правительства, отвечая на вопрос судьи во время слушаний в федеральном суде штата Вирджиния, передает Би-Би-Си.

При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не было отказано во въезде, подчеркнул он.

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Правительственный юрист выступал в ходе слушания иска, поданного двумя братьями из Йемена, прелетевшими в США в прошлую субботу. Несмотря на то, что у них был временный вид на жительство, их сразу же посадили на обратный рейс в Эфиопию.

"Число 100 тысяч забирает воздух из моих легких". - заявил в суде юрист из Центра правовой помощи, который представляет интересы братьев.

Однако позже Госдепартамент назвал уточненные данные, согласно которым после подписания иммиграционного указа Трампа было аннулировано менее 60 тыс. виз, передает Associated Press.