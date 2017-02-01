Швейцарцы с двойным гражданством и визой избегут антимиграционных мероприятий Трампа

Об этом заявило во вторник, 31 января, министерство иностранных дел Швейцарии, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters .

Швейцарцы, которые также являются гражданами Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Сомали или Йемена, смогут въехать в США при наличии действующей визы в швейцарском паспорте.

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МИД Швейцарии обнародовало ее по итогам переговоров с Вашингтоном. Впрочем, добавили в ведомстве, такие граждане Швейцарии не смогут податься на получение новой визы.

Ранее стало известно, что указ Трампа затрагивает и немцев с двойным гражданством. Их количество оценивается на уровне около ста тысяч человек.