Швейцарцы с двойным гражданством и визой избегут антимиграционных мероприятий Трампа
03:28, 01 февраля 2017Мир
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Граждане, имеющие паспорт Швейцарии и одной из семи преимущественно мусульманских стран, которые подпали под действие антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, смогут въезжать в США.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом заявило во вторник, 31 января, министерство иностранных дел Швейцарии, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters .
Швейцарцы, которые также являются гражданами Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Сомали или Йемена, смогут въехать в США при наличии действующей визы в швейцарском паспорте.
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МИД Швейцарии обнародовало ее по итогам переговоров с Вашингтоном. Впрочем, добавили в ведомстве, такие граждане Швейцарии не смогут податься на получение новой визы.
Ранее стало известно, что указ Трампа затрагивает и немцев с двойным гражданством. Их количество оценивается на уровне около ста тысяч человек.
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