В Конго погибли российские пилоты - СМИ

В демократической республике Конго погибли двое российских пилотов и трое членов экипажа, также, предположительно, россиян. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генерала армии Конго Леона Мушале.

Издание сообщает, что на востоке страны произошла авария двух военных вертолетов армии Конго.

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При этом отмечается, что два вертолета Ми-24 в пятницу, 27 января, разбились в одном из горных районов "в результате сложных метеоусловий".

Позже посольство РФ в Конго не подтвердило информацию о гибели российских пилотов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Камеруне на границе с Нигерией разбился военный вертолет, который был предназначен для борьбы с радикальной исламистской группировкой «Боко Харам».

Отмечается, что шестеро членов экипажа погибли. Среди погибших - генерал, три высших должностных лица и два члена экипажа. Пока причины авиакатастрофы не известны. Военный вертолет совершал инспекционную миссию вечером 22 января.