Асад попал в больницу и находится в критическом состоянии – СМИ
Лидер сирийского режима Башар-аль-Асад находится в критическом состоянии.
Об этом сообщает издание The Dailysabah со ссылкой на телеведущего телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касема и ряд других изданий.
В частности, журналист заявил в своем Твиттере, что Асад «прикован к кровати», но не в коме.
أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا pic.twitter.com/mfXcbUXyDg— فيصل القاسم (@kasimf) 29 января 2017 г.
Касем предположил, что Асад должен принять это как «божественное послание», чтобы остановить убийство сирийского народа.
В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.
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Издание Al-Diyar dail также утверждало, что у Асада инсульт, а саудовское издание Asharq al-Awsat daily сообщило о госпитализации Асада.
При этом в заявлении режима Асада, опубликованном на Facebook, сообщается, что Асад находится в хорошем состоянии.
Как сообщал УНИАН, в начале января Асад, отвечая на вопрос о бомбардировке Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявил, что "такова цена освобождения народа".