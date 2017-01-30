Асад попал в больницу и находится в критическом состоянии – СМИ

Об этом сообщает издание The Dailysabah со ссылкой на телеведущего телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касема и ряд других изданий.

В частности, журналист заявил в своем Твиттере, что Асад «прикован к кровати», но не в коме.

أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا pic.twitter.com/mfXcbUXyDg — فيصل القاسم (@kasimf) 29 января 2017 г.

Касем предположил, что Асад должен принять это как «божественное послание», чтобы остановить убийство сирийского народа.

В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.

Читайте такжеГлава МИД Британии допустил изменение позиции в отношении Асада и сотрудничестве с РФ в Сирии

Издание Al-Diyar dail также утверждало, что у Асада инсульт, а саудовское издание Asharq al-Awsat daily сообщило о госпитализации Асада.

При этом в заявлении режима Асада, опубликованном на Facebook, сообщается, что Асад находится в хорошем состоянии.

Как сообщал УНИАН, в начале января Асад, отвечая на вопрос о бомбардировке Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявил, что "такова цена освобождения народа".