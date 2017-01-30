В Кремле рассказали, с чего может начаться "потепление" в отношениях России и США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, она может стать одной из главных отправных точек. Хотя наши двусторонние отношения настолько обширно проецируются на глобальную повестку дня, что, конечно, нельзя исключать, что будут какие-то еще темы. Но, безусловно, с точки зрения наиболее опасных вызовов, с которыми приходится сталкиваться мировому сообществу, включая две наши страны,- это борьба с терроризмом», - отметил Песков.

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На вопрос журналистов, какие еще точки соприкосновения видит Москва, пресс-секретарь президента ответил: «Это вопросы стратегической безопасности, взаимодействие в ходе урегулирования региональных конфликтов, это и непосредственно наши двусторонние отношения».

«Собственно, среди предпринимателей, бизнесменов двух стран как раз востребована более благоприятная атмосфера, над созданием которой стоит еще много поработать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора 28 января говорили о сотрудничестве в борьбе с "Исламским государством" и достижении мира в Сирии.