Европарламент проголосует за "безвиз" для Грузии 2 февраля

12:51, 30 января 2017
Мир
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Европейский парламент в четверг, 2 февраля, проголосует за решение о предоставлении Грузии безвизового режима.

ЕП проголосует за "безвиз" для Грузии на этой неделе / sputnik-georgia.ru

 

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Брюсселе сообщила официальный представитель Европейского парламента Марджори ван дер Бруке.

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"Это то, чего грузины ждут уже некоторое время. Парламент считает, что сейчас может согласиться с безвизовым режимом для граждан Грузии, потому что не так давно был принят законодательный акт, который обеспечил возможность приостановить безвизовый режим, если этого будут требовать условия. Это произойдет в четверг", - пояснила она.

После того, как за решение предоставить безвизовый режим проголосует Европарламент, его еще должен утвердить Совет Европейского Союза.

Также ожидается, что в ближайшем будущем, после того, как вступит в силу механизм временного приостановления безовизового режима, будут начаты межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 января еврокомиссар по переговорам о расширении и европейской политики соседства Иоганнес Хан заявил, что ожидает решения о предоставлении Украине безвизового режима через 2-3 месяца.

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Теги: #безвиз#Европарламент#Грузия