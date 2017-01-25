"Безвизовая эпопея" для украинцев может завершиться в мае 2017 года - СМИ

Об этом написал брюссельский корреспондет "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

translation of visa susp mech text set to be done in early Feb so EP should vote on it 13-16 Feb & council a bit later #Ukraine#Georgia 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2017

По его информации, в феврале Европарламент и Совет ЕС должны утвердить механизм приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами. Именно из-за этого вопроса в прошлом году было отложено принятие безвиза для Украины и Грузии.

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"Перевод текста документа о механизме приостановки будет завершен в начале февраля, поэтому Европарламент сможет проголосовать 13-16 февраля, а Совет немного позже", - написал Йозвяк.

"Это означает, что фактическая визовая либерализация для граждан Грузии может состояться в марте, и я думаю, что для Украины это может произойти в мае", - добавил он.

Отметим, что Европейский парламент будет голосовать за безвизовый режим для Грузии 2 февраля.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.