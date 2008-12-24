Россия готова представлять интересы Абхазии в третьих странах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, соответствующий меморандум сегодня в Москве подписали министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ и министр иностранных дел Абхазии Сергей ШАМБА.

«Российская сторона выражает готовность Российской Федерации представлять интересы Республики Абхазия в третьих государствах посредством дипломатических представительств Российской Федерации. Эта деятельность будет осуществляться на основе применимых норм международного права и соответствующих договоренностей с государствами пребывания», - говориться в меморандуме.

Кроме этого, Россия будет прилагать усилия в целях поступательного развития отношений Республики Абхазия с третьими государствами, а также ее участия в деятельности международных организаций и конференций как универсального, так и регионального характера. Российская Сторона будет содействовать вступлению Абхазии в международные организации, членом которых является РФ.

Также стороны в своей внешнеполитической деятельности исходят из обоюдной заинтересованности в признании третьими государствами независимости Абхазии, установлении дипломатических отношений или иных форм сотрудничества с нею.

Согласно документу, Россия будет оказывать Абхазской Стороне поддержку в предоставление информации по различным аспектам международных отношений; содействие развитию нормативно-правовой базы Абхазии в области международных отношений; содействие в подготовке профессиональных кадров для сферы международных отношений и др.