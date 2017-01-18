Причины в том, что Россия сделала с Украиной - Обама призвал продолжать санкции против РФ

Президент США Барак Обама заявил, что вторжение России в Крым является кульминацией антиамериканизма президента РФ Владимир Путина. Об этом Обама заявил во время своей последней пресс-конференции в качестве президента.

Обама также призвал продолжать санкции против России из-за ее вторжения на Донбасс и незаконную аннексию Крыма.

"Россия продолжает оккупацию части украинской территории. Она отправляет в Украину военных, которые расшатывают ситуацию. Причины санкций именно в том, что Россия сделала с Украиной", - сказал Обама, добавив, что позиция США должна оставаться такой, которая не позволяла бы большим державам захватывать меньшие.

В то же время американский лидер пояснил, что он пытался побудить Россию к конструктивным отношениям, однако после возвращения на пост президента РФ Путина, ситуация в мире стала напряженной.

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«В интересах Америки и мира это то, чтобы у нас были конструктивные отношения с Россией. Такой подход был во время моего президентства. Я пытался побудить Россию к таким отношениям. Когда Путин вернулся на новый срок, ситуация в мире стала более напряженной. Он пытается своими действиями ставить вызов США», - сказал Обама.

При этом президент США отметил, что «Подход (России, - ред.) к международной политике, кажется, основывается на мнении, что то, что делают США вредит России, и этому необходимо противодействовать».

Как сообщал УНИАН, сегодня президент США Барак Обама дал последнюю пресс-конференцию на посту президента США. Трансляция происходит на канале Белого Дома в YouTube.

"Я жду от вас сложных вопросов", - сказал Обама журналистам.

Обама был избран президентом США в 2008 году, он баллотировался от Демократической партии.