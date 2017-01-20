"Строй мосты, а не стены": массовые демонстрации против Дональда Трампа шагают по миру (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кроме Вашингтона и Нью-Йорка, на улицы выходят жители десятков стран мира, в том числе граждане Украины.

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Несколько сотен филиппинцев под посольством называли Трампа фашистом и империалистом.

Британцы вышли на Тауэрский мост с плакатом "Строй мосты, а не стены". Россия же реагирует скидками.

В Вашингтоне полиция произвела первое задержание во время акции протеста против новоизбранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки состоялась церемония принесения присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.