"Строй мосты, а не стены": массовые демонстрации против Дональда Трампа шагают по миру (видео)
Массовые демонстрации против вступления в должность нового президента США Дональда Трампа распространяются по миру.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кроме Вашингтона и Нью-Йорка, на улицы выходят жители десятков стран мира, в том числе граждане Украины.
Читайте также"Америка прежде всего": Трамп в первой речи раскритиковал предшественников и объявил, что США меняют подход к международному сотрудничеству
Несколько сотен филиппинцев под посольством называли Трампа фашистом и империалистом.
Британцы вышли на Тауэрский мост с плакатом "Строй мосты, а не стены". Россия же реагирует скидками.
В Вашингтоне полиция произвела первое задержание во время акции протеста против новоизбранного президента США Дональда Трампа накануне инаугурации.
Как сообщал УНИАН, ранее в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев.
Напомним, в Соединенных Штатах Америки состоялась церемония принесения присяги новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.