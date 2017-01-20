Трамп хочет на инаугурации раскрыть "жгучую" тайну
16:53, 20 января 2017Курьёзы
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Избранный президент США Дональд Трамп пошутил про свою жгучую прическу, заявив, что дождь в день его инаугурации поможет развеять все сомнения в том, носит ли он парик.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом сообщает Daily Mail.
«Дождь может пойти, а может и не пойти. Если он действительно начнется, это хорошо, потому что люди наконец-то убедятся, что это мои настоящие волосы», - заявил Трамп во время ужина в Вашингтоне.
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Издание пишет, что организаторы церемонии разрешили проносить небольшие складные зонтики из-за ожидающегося дождя.
Ранее телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа.
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