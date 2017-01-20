Трамп хочет на инаугурации раскрыть "жгучую" тайну

Об этом сообщает Daily Mail.

«Дождь может пойти, а может и не пойти. Если он действительно начнется, это хорошо, потому что люди наконец-то убедятся, что это мои настоящие волосы», - заявил Трамп во время ужина в Вашингтоне.

Читайте такжеИнаугурация президента США Дональда Трампа (онлайн-трансляция)

Издание пишет, что организаторы церемонии разрешили проносить небольшие складные зонтики из-за ожидающегося дождя.

Ранее телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа.