Грузия ведет переговоры с США о гарантиях безопасности

Президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что ведется работа по заключению между Тбилиси и Вашингтоном документа о гарантиях безопасности Грузии.

"Для нас очень важны двусторонние отношения с США. Мы рассматриваем разные варианты гарантий безопасности. У нас есть тесные отношения как с нынешней администрацией, так и с новой администрацией США", - сказал Саакашвили журналистам в среду вечером.

По его словам, "главная задача Грузии - сохранение стабильности своей экономики и получение гарантий безопасности".

"Без гарантий безопасности говорить о долгосрочном экономическом развитии сомнительно", - сказал Саакашвили.

Последние два дня в Грузии активно обсуждается вопрос заключения с США "рамочного" соглашения, подразумевающего тесное политическое и военное сотрудничество между двумя странами.

РИА «Новости»