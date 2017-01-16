"Хотели попиариться, что мы как американцы": российский эксперт пояснил, зачем "Адмирал Кузнецов" ходил к берегам Сирии

"Они уходят почти по плану. Основная цель — пиар. Никакого военного смысла в их присутствии там не было", - цитирует Фельгенгауэра News.online.ua.

Так, по его словам, кораблям, входящим в состав группы, там делать было нечего.

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"Крейсер "Петр Великий" был построен, чтобы совершать самоубийственные рейды на случай ядерной войны, перехватывать и уничтожать американские военные конвои. После чего он должен был погибнуть. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не предназначен для дальних походов. Его место было в Баренцевом море. Наносить удары по наземным целям он не может. Потеряли два самолёта сдуру, а хотели попиариться, что мы как американцы. Но самолеты с "Кузнецова" не могли подниматься с серьёзными бомбовыми нагрузками. Поэтому должны были садиться на базе "Хмеймим", загружаться, и дальше кого-то немного бомбить. Бессмыслица. Крейсеры там не нужны были. Они пошли для пиара", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что в России никто не рассчитывал, что у берегов Сирии потеряют два самолета.

"Теперь будем надеяться, что все благополучно вернутся через зимнюю штормовую Атлантику. Ракеты, которые на них есть, тоже не могут использоваться по наземным целям. Это был чистый пиар, и ничего более", - подчеркнул Фельгенгауэр.

Как сообщал УНИАН, минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".