Reuters рассказал о возможной причастности Асада к применению в Сирии химоружия

Об этом говорится в неопубликованном документе, с которым, однако, удалось ознакомиться Reuters, передает РБК.

По данным источника, знакомого с расследованием, включение Асада, его брата и высокопоставленных сирийских чиновников в список виновных в применении химического оружия указывает на то, что такое решение принималось на самом высоком уровне.

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Reuters не удалось получить комментарий Асада, однако официальный представитель сирийского правительство сообщил, что данные обвинения «не основываются на истине».

Источник агентства рассказал, что включение в список Асада и его младшего брата основано на доказательствах ООН, ОЗХО, а также «информации западных и региональных разведывательных агентств».

Reuters не удалось подтвердить данную информацию. В ООН и ОЗХО агентству заявили, что организации не занимались составлением списка подозреваемых.