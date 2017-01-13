В Турции обрушилась многоэтажка: есть погибшие и раненые (фото, видео)
18:39, 13 января 2017Мир
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В Стамбуле в результате обрушения 7-этажного здания погибли 2 человека и еще пятеро пострадали.
В Стамбуле обрушилось 7-этажное здание / CNN Turk
Об этом сообщает CNN Turk.
В здании было 56 квартир и три магазина. Оно было построено в 1993 году, предназначено под снос и отселено в 2015 году. Поэтому пострадавшими, скорее всего, являются прохожие.
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Один из погибших - шестилетний ребенок / CNN Turk
Один из погибших - шестилетний ребенок, сообщают местные СМИ.
Аварийные службы пытаются определить, есть ли другие люди под завалами.
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