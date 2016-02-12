В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Во время обвала само здание было пустым, однако, сообщается,что на первом этаже здания находилось кафе.

Однако, по предварительной информации пострадавших нет.

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Как сообщал УНИАН, турецкий суд принял решение о заключение 10 сирийцев, подозреваемых в связях с террористом-смертником, который убил 10 человек в Стамбуле на прошлой неделе.