В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

16:12, 12 февраля 2016
Мир
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Сегодня, 12 февраля, в центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание.

twitter.com/HDNER

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Во время обвала само здание было пустым, однако, сообщается,что на первом этаже здания находилось кафе.

Однако, по предварительной информации пострадавших нет.

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Как сообщал УНИАН, турецкий суд принял решение о заключение 10 сирийцев, подозреваемых в связях с террористом-смертником, который убил 10 человек в Стамбуле на прошлой неделе.

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