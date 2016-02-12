В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание
16:12, 12 февраля 2016Мир
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Сегодня, 12 февраля, в центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание.
В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание / twitter.com/HDNER
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Во время обвала само здание было пустым, однако, сообщается,что на первом этаже здания находилось кафе.
Однако, по предварительной информации пострадавших нет.
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Как сообщал УНИАН, турецкий суд принял решение о заключение 10 сирийцев, подозреваемых в связях с террористом-смертником, который убил 10 человек в Стамбуле на прошлой неделе.
Пятиэтажное здание обрушилось в центре Стамбула
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