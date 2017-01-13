Обама отменил политику "сухих и мокрых ног" для кубинцев

Об пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

Решение об отмене правила, которое также известно как политика «сухих и мокрых ног», «вступает в силу незамедлительно», сообщил Обама. Американский лидер также отметил, что «кубинские граждане, которые пытаются незаконно въехать в США и не имеют права на оказание гуманитарной помощи, будут подлежать высылке из страны в соответствии с законодательством США».

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«Мы относимся к кубинским мигрантам так же, как и к мигрантам из других стран», — отметил Обама. По его словам, кубинское правительство уже согласилось принять возвращение тех граждан Кубы, которым было приказано покинуть США.

Кубинские власти, в свою очередь, как отмечает агентство, «высоко оценили» подобное решение. В заявлении, зачитанном в эфире государственного телевидения Кубы, местное правительство назвало подписание соглашения «важным шагом в продвижении отношений» между США и Кубой. Такой ход, как отметили представители кабмина, «направлен на то, чтобы гарантировать нормальную, безопасную и упорядоченную миграцию».

Политика «сухих и мокрых ног» была введена в США 1995 году президентом Биллом Клинтоном. Тогда правило представлялось в качестве пересмотренного и более либерального иммиграционного решения, которое позволило застигнутым в море кубинцам приехать в США и стать легальными жителями страны в течение года.