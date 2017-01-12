США ввели санкции против сирийских чиновников за использование химоружия против собственного народа

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

Всего под санкции попали 18 лиц.

Санкции введены после проведенного расследования Организации по запрету химического оружия, которое установило, что сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против собственного народа.

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Было обнаружено, что сирийское правительство, в частности, военно-воздушные силы Сирии, ответственные за три атаки с использованием химического оружия в апреле 2014 года и в марте 2015 года.

Отмечается, что в ответ на это, Управления по контролю иностранных активов (департамент Казначейства США) впервые водит санкции против сирийских военных должностных лиц в связи с использованием сирийским режимом химического оружия.

Напомним, что в декабре США ввели санкции в отношении 18 человек, среди которых менеджеры российского "Темпбанка", и 5 компаний, за оказание финансовой или технологической поддержки сирийскому правительству, который совершает насилие в отношении собственных граждан.