СМИ назвали потери террористов "Исламского государства" и курдских боевиков в столкновениях с турецкой армией

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что в рамках антитеррористической операции "Щит Евфрата" с 24 августа 2016 года и до сегодняшнего дня в Сирии уничтожено 1536 террористов "Исламского государства" и 306 боевиков партии "Демократический союз" (сирийское крыло "Рабочей партии Курдистана").

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, участие турецкой армии в операции основывается на признанном на международном уровне праве государства на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу для Турции, особенно со стороны "Исламского государства".

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В рамках операции поставлена цель очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с "Исламским государством".

Также сказано, что управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Турецкий Красный Полумесяц бесперебойно доставляют гуманитарную и другие виды помощи Сирийской освободительной армии и мирным жителям.