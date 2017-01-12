Экс-сотрудник британской разведки, которому приписывают "компромат" на Трампа, пустился в бега - СМИ

По данным BBC, Стил уехал из своего дома во вторник или в среду, еще до того, как его имя появилось в прессе. Перед отъездом он попросил соседей присмотреть за его кошками.

Корреспондент Би-би-си Пол Вуд утверждает, что Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Тогда же Вуд впервые увидел документ, авторство которого приписывают Стилу, и заметил в нем существенные неточности.

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Документ был опубликован в среду на сайте BuzzFeed и сразу вызвал широкий резонанс. В нем содержатся бездоказательные утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Тем не менее он быстро разошелся по другим СМИ.

Изложенные в документе сведения назвали ложью и Трамп, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в его подлинности усомнились представители сайта WikiLeaks, который, впрочем, упрекают в симпатиях к Трампу, а также бывшие разведчики.

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер отметил, что американские спецслужбы не имеют отношения к подготовке доклада, добавив, что знал о его существовании, но не уверен в правдивости изложенной там информации.

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В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что скорее всего речь идет о Кристофере Стиле.

По данным Би-би-си, Стил передал документ независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа. Сейчас Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки. Стил не ответил на просьбу о комментарии.

По словам источника Telegraph, Стил боится потенциальной негативной реакции со стороны Москвы на его работу.