СМИ назвали имя автора доклада с компроматом на Трампа

Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает РБК.

По их данным, речь идет о 52-летнем Кристофере Стиле, одном из двух директоров компании Orbis Business Intelligence Ltd. Второй директор, 58-летний Кристофер Берроуз, заявил изданию, что не может «подтвердить или опровергнуть», что Orbis составило доклад. Получить комментарий самого Стила газете не удалось. До этого, отмечает WSJ, он отвергал запросы об интервью через посредника, который отмечал, что предмет разговора еще «слишком горяч».

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Берроуз, согласно его профилю в LinkedIn, занимал пост советника министерства иностранных дел Великобритании и совершал командировки в Брюссель и Нью-Дели. Ведомство отказалось давать комментарий изданию. На странице Стила в LinkedIn о его карьере никаких деталей не приводится. Как подчеркивает WSJ, сотрудники разведки часто используют дипломатические командировки как прикрытие для шпионской деятельности.

Компания Orbis Business Intelligence, как следует из данных на ее сайте, была создана в 2009 году британскими специалистами разведки. Согласно корпоративным данным, пишет газета, Orbis принадлежит другой компании, которой, в свою очередь, совместно владеют Стил и Берроуз. Компания «опирается на «глобальную сеть» экспертов и лидеров в сфере бизнеса для обеспечения клиентов стратегическими советами, проведения операция по сбору разведданных и совершения сложных, часто международных расследований».

Как отмечает газета, доклад об избранном президенте США состоит из серии записок, которые были составлены между июнем и декабрем 2016 года. По словам одного из источников WSJ, знакомого с ситуацией, помимо написания этого доклада Стил также подготовил план по сбору информации для правоохранительных органов в США и Европе, включая Федеральное бюро расследований (ФБР).

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Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.