Ни водки, ни денег из России – президент Чехии отрицает, что является пророссийским политиком
Чешский президент также пояснил, почему не поддерживает санкции против России.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что не является пророссийским политиком, как его привыкли характеризовать его оппоненты. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
Чешский президент подчеркнул, что такой слоган используют его оппоненты.
"Это стандартный слоган моих оппонентов... Знаете, почему я против санкций? Ибо они представляют собой проигрышную для всех сторон стратегию. Только потому что я против санкций, меня называют пророссийским политиком", - заявил Земан.
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В то же время, Земан подчеркнул, что РФ его не финансирует и никаких денег от Кремля он не получает.
«Меня не финансирует Россия... ни водки из России, ни денег из России я не получаю...Говорят, что я даже платил России, впрочем я лишь агент Чехии, Чешской Республики.
Как сообщал УНИАН, министерство внутренних дел Чешской Республики открыло Центр борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами.
В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз, связанных с радикализацией политических настроений, терроризмом и предотвращения кампаниям по дезинформации других стран против Чехии
В то же время президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими симпатиями, раскритиковал инициативу создания такого центра. Он заявил, что деятельность учреждения направлена против свободы слова и сравнил ее с управлением превентивной цензуры в период социалистической Чехословакии.