Ни водки, ни денег из России – президент Чехии отрицает, что является пророссийским политиком

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не является пророссийским политиком, как его привыкли характеризовать его оппоненты. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Чешский президент подчеркнул, что такой слоган используют его оппоненты.

"Это стандартный слоган моих оппонентов... Знаете, почему я против санкций? Ибо они представляют собой проигрышную для всех сторон стратегию. Только потому что я против санкций, меня называют пророссийским политиком", - заявил Земан.

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В то же время, Земан подчеркнул, что РФ его не финансирует и никаких денег от Кремля он не получает.

«Меня не финансирует Россия... ни водки из России, ни денег из России я не получаю...Говорят, что я даже платил России, впрочем я лишь агент Чехии, Чешской Республики.

Как сообщал УНИАН, министерство внутренних дел Чешской Республики открыло Центр борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами.

В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз, связанных с радикализацией политических настроений, терроризмом и предотвращения кампаниям по дезинформации других стран против Чехии

В то же время президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими симпатиями, раскритиковал инициативу создания такого центра. Он заявил, что деятельность учреждения направлена против свободы слова и сравнил ее с управлением превентивной цензуры в период социалистической Чехословакии.