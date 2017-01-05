В Чехии открыли центр по борьбе с пропагандой Кремля

В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз, связанных с радикализацией политических настроений, терроризмом и предотвращением кампаний по дезинформации других стран в отношении Чехии, передает Польское радио.

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Центр открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии. Согласно оценке чешских спецслужб, кибервойна, которую ведут в Интернете так называемые «тролли», имеет целью подорвать доверие к НАТО и учреждениям Европейского Союза, а также поддерживать популистские и экстремистские движения.

В то же время президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими симпатиями, раскритиковал инициативу создания такого центра. Он заявил, что деятельность учреждения направлена ​​против свободы слова, и сравнил ее с управлением превентивной цензуры в период социалистической Чехословакии.

Как сообщила руководитель Центра по борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами, создание этого учреждения ранее согласовали со службами безопасности страны, и никаких возражений не было.

Как отмечается в сообщении, вопросом дезинформации и вероятной гибридной войны, которую может инициировать Россия, интересуется немало европейских государств. Финляндия заявила, что страны Европейского Союза и НАТО планируют на ее территории создать центр предотвращения гибридных угроз. В прошлом месяце немецкое агентство внутренней безопасности информировало об усилении активности пользователей Интернета, которые пропагандируют российскую точку зрения, и об атаках против политических партий.

Аналогичные действия, связанные с защитой против фейковой информации, которую распространяет китайская пропаганда, начала Индонезия.