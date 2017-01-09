В Кремле наконец-то прокомментировали доклад спецслужб США в отношении российских кибератак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что открытая версия доклада о российские кибератаки на США подготовлена непрофессионально и не содержит доказательств вмешательства Кремля в выборы в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
«По нашему мнению, как и раньше звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, можно применить к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
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Песков назвал доклад американских спецслужб «охотой на ведьм» и выразил надежду, что США будут руководствоваться, как он выразился, «трезвыми подходами», ориентированными на диалог.
Как сообщал УНИАН, 6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США с помощью хакеров и СМИ. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин.