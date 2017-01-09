В Нидерландах задержали журналистов, которые пытались провезти обломки сбитого над Донбассом МН17

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Стефан Бек.

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Он рассказал, что в аэропорту у них отобрали фрагменты "Боинга", а также отснятые и записанные на Донбассе материалы.

"Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте катастрофы MH17 на Донбассе, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией в Нидерландах. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность", - написал Бек.

"Некорректная аргументация прокуратуры и конфискация материалов (включая изображения) дает все основания для сомнений в прозрачности и достоверности проводимого ею расследования", – убежден журналист.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.