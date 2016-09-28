Уничтожение MH17: появился перехват разговора боевиков, опровергающий версию России (видео)

Перехваченный разговор пророссийских боевиков состоялся 15 июня 2015 года.

"Вспомни, пожалуйста, июль месяц, сбитие "Боинга", помнишь?", - спрашивает один из террористов.

"Да-да", - отвечает второй.

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"Сейчас появляется информация, что выстрел был произведен из населенного пункта Рощино-Зарощино, где-то рядом из Шахтерском. Данная территория была под ними или под нами?.. Зарощинское", - сообщил террорист.

"Это наша была территория. Точно наша. Если "укропы" заходили, то плотно там никогда не стояли. Зарощенское - это тут прям рядом с нами... Даю 100%, что его сбили не оттуда", - заявил второй боевик.

Как сообщал УНИАН, российский производитель ЗРК "Бук" - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» заявил, что использовал самолёт Ил-86 для моделирования атаки на малайзийский Боинг над Донецком, который якобы подтверждает, что пуск ракеты был совершён с подконтрольной Украине территории.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населённого пункта Зарощенское", - сказал генеральный директор концерна Ян Новиков.

В промежуточном отчете Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), который голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17, опровергается российская версия о том, что самолет сбили из района поселка Зарощенское.