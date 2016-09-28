Уничтожение MH17: появился перехват разговора боевиков, опровергающий версию России (видео)
Нидерланды обнародовали переговоры боевиков на Донбассе сбитии "Боинга" над Донбассом.
Перехваченный разговор пророссийских боевиков состоялся 15 июня 2015 года.
"Вспомни, пожалуйста, июль месяц, сбитие "Боинга", помнишь?", - спрашивает один из террористов.
"Да-да", - отвечает второй.
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"Сейчас появляется информация, что выстрел был произведен из населенного пункта Рощино-Зарощино, где-то рядом из Шахтерском. Данная территория была под ними или под нами?.. Зарощинское", - сообщил террорист.
"Это наша была территория. Точно наша. Если "укропы" заходили, то плотно там никогда не стояли. Зарощенское - это тут прям рядом с нами... Даю 100%, что его сбили не оттуда", - заявил второй боевик.
Как сообщал УНИАН, российский производитель ЗРК "Бук" - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» заявил, что использовал самолёт Ил-86 для моделирования атаки на малайзийский Боинг над Донецком, который якобы подтверждает, что пуск ракеты был совершён с подконтрольной Украине территории.
"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населённого пункта Зарощенское", - сказал генеральный директор концерна Ян Новиков.
В промежуточном отчете Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), который голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17, опровергается российская версия о том, что самолет сбили из района поселка Зарощенское.