"Это конец": Конгресс США утвердил победу Трампа

Американский Конгресс в пятницу утвердил результаты голосования коллегии выборщиков, которые отдали победу республиканцу Дональду Трампу. Решение было объявлено после шумной получасовой совместной сессии, которая сопровождалась множеством возражений конгрессменов. Об этом сообщает Reuters.

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Дональд Трамп набрал 304 голоса выборщиков, его соперница от демократов Хиллари Клинтон получила поддержку 227. Итоги объявил вице-президент США Джо Байден.

Члены палаты представителей требовали пересмотра результатов голосования в Алабаме, Флориде, Мичигане, Техасе, Миссисипи и обеих Каролинах.

Некоторые участники заседания жаловались на длинные очереди на избирательных участках, другие ссылались на опасения по поводу российских попыток повлиять на результат в пользу Трампа.

"Я против, потому что люди в ужасе от неопровержимых доказательств вмешательства России в наши выборы", - заявила конгрессмен Барбара Ли от Калифорнии.

Байден опроверг возражения и закончил подсчет фразой "Это конец", тем самым рассмешив республиканцев.

Как известно, 20 декабря состоялось голосование Коллегии выборщиков, большинство членов которой отдали свои голоса избранному президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.