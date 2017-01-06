При крушении вертолета над Тихим океаном близ Лос-Анджелеса погибли два человека
06:25, 06 января 2017Мир
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В порту Лос-Анджелеса потерпел крушение вертолет Robinson R-22 , после чего он затонул в водах Тихого океана.
Иллюстрация REUTERS
Об этом сообщает Los Angeles Times.
В результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.
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Отмечается, что воздушное судно вылетело с аэродрома в городе Торрэнс для воздушной фотосессии.
Напомним, ранее в Венесуэле не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17.
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