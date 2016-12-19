В Венесуэле задержаны более 300 участников акций протеста

Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Русская служба Би-Би-Си.

Военные патрулируют города, жители которых в эти выходные протестовали против плана правительства изъять из обращения крупные купюры.

Читайте такжеВенесуэла на 72 часа закрыла границу с Колумбией для борьбы с контрабандой валюты

Мадуро обвинил задержанных, среди которых были представители оппозиционных партий, в том, что они следуют указаниям США, чтобы посеять в стране хаос.

В городе Сьюдад-Боливар, находящемся на юге страны, введен частичный комендантский час. Этот город оказался одним из наиболее пострадавших от мародерств и акций протеста.

По данным Рейтер, в результате акций протеста погиб как минимум один человек, а десятки магазинов были разграблены. По словам очевидцев, погибшим был 14-летний мальчик, которого застрелили.

В ходе акций протеста жители страны жгли боливары, а также обвиняли правительство в нехватке и лекарств.

Читайте такжеПарламент Венесуэлы приостановил суд над президентом Мадуро

В субботу президент Мадуро приостановил изъятие из обращения купюр достоинством 100 боливаров, продлив срок их действия до 2 января.

Однако полностью акции протеста это не остановило. В воскресенье были зафиксированы также случаи мародерства.

Правительство в начале этой недели объявило о замене купюр достоинством 100 боливаров на монеты. На обмен купюр правительство дало трое суток. Власти объяснили это решением необходимостью борьбы с контрабандистами.