Россия передала WikiLeaks краденные данные через третью сторону - ЦРУ

Разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону, сообщает Reuters со ссылкой на нескольких чиновников из Вашингтона.

"Ранее власти США заявляли, что кибератаками на задействованные в той или иной мере в предвыборной гонке сервера руководили спецслужбы РФ, но твердой уверенности в том, что за всем этим стоит Россия, работающая во вред имиджу демократическому кандидату Хиллари Клинтон, в их заявлениях не было", - говорится в сообщении.

ЦРУ утверждает, что у них есть доказательства вмешательства Москвы в ход прошлогодних президентских выборов в США с целью помочь победить республиканцу Дональду Трампу.

Читайте такжеПутин оправдывает хакеров, взломавших почту руководства Демпартии США: "Вскрыли правдивую информацию"

Сегодня, 5 января, ЦРУ должно передать президенту США Бараку Обаме и, сутки спустя, его преемнику Дональду Трампу секретный доклад о подрывной деятельности российских спецслужб. По данным источника, содержание этого отчета все еще обсуждается.

Чиновники, которые заявили о том, что Россия действует тайно, через третью сторону, пока не предоставили никаких подробностей об этом. Они якобы "не хотят раскрывать, каким образом правительство США получило эту информацию" - все это, как предполагается, будет в докладе разведки.

В интервью Fox News основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что похищенную переписку Клинтон и ее помощника Джон Подесты он не получал от какого-либо государства. Однако он и не опроверг возможность, что эти материалы он получил от "третьей стороны".