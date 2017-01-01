Фейерверки, иллюминация и усиленные меры безопасности: как мир встречал 2017 год (фото)
03:30, 01 января 2017Мир
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В мировых столицах усилили охрану общественного порядка.
Новогодние празднования / REUTERS
В мире встретили новый 2017 год. Традиционно грядущий год праздновали с фейерверками, новогодним освещением, а также с усиленными мерами безопасности.
В частности, в Испании рядом с людьми, которые на улицах городов праздновали приход нового года, порядок патрулировали правоохранители в усиленно режиме.
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Кроме того, учитывая последние теракты в Европе, также в усиленный режим работы были переведены и правоохранители в Северной Америке.
Однако, это не испортило праздничного настроения и не помешало посмотреть новогодний фейерверк.
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