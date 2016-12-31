В Австралии 2016 год провели грандиозным салютом (фото, видео)
14:39, 31 декабря 2016Мир
692 0
Австралийцы встречают 2017 год одними из первых - в 15:00 по киевскому времени.
В австралийском Сиднее перед официальным наступлением 2017 года прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым зданием оперного театра.
При этом 2017 год австралийцы встречают одними из первых - в 15:00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, в Новой Зеландии уже встретили 2017 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017