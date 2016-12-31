В Австралии 2016 год провели грандиозным салютом (фото, видео)

14:39, 31 декабря 2016
Мир
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Австралийцы встречают 2017 год одними из первых - в 15:00 по киевскому времени.

В австралийском Сиднее перед официальным наступлением 2017 года прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым зданием оперного театра.

При этом 2017 год австралийцы встречают одними из первых - в 15:00 по киевскому времени.

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Видео опубликовано Tim (@timtimliao)

Как сообщал УНИАН, в Новой Зеландии уже встретили 2017 год.

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Теги: #Австралия#Новый год#салют