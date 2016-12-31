В Австралии 2016 год провели грандиозным салютом (фото, видео)

В австралийском Сиднее перед официальным наступлением 2017 года прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым зданием оперного театра.

При этом 2017 год австралийцы встречают одними из первых - в 15:00 по киевскому времени.

#familyfireworks #sydneyharbourbridge #sydney #australia Видео опубликовано Tim (@timtimliao) 31 Дек 2016 в 4:30 PST

Как сообщал УНИАН, в Новой Зеландии уже встретили 2017 год.