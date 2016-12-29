Возобновление боев на армянско-азербайджанской границе: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Об этом сообщают СМИ обеих стран.

В частности, армянское издание Аrmenpress заявляет, что азербайджанские военные якобы пытались совершить диверсионное проникновения. Сообщается, со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Овнаисяна, что применяется снайперское оружие и гранатометы.

При этом азербайджанское издание Azertag пишет, что армянская сторона 39 раз нарушила режим прекращения огня.

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Отмечается, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, якобы были обстреляны азербайджанские позиции, что находятся в селе Кохнегишлаг и на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций, дислоцированных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, были обстреляны позиции, которые находятся в селах Алибейли , Агбулаг Товузского района.

***В 1991-1994 в районе Нагорного Карабаха развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны, и Азербайджаном с другой был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако возле линии столкновения продолжились вооруженные конфликты. Последний раз ситуация обострилась в апреле 2016 года, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате перестрелки на границе погибли как минимум несколько десятков людей.