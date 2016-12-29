Рассматривается около семи версий катастрофы российского Ту-154, теракт упорно исключают

По словам специалистов, состояние обоих самописцев хорошее, передает ТАСС.

Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет, сообщили в Минобороны РФ, добавив, что версия теракта исключена.

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Утверждается, что следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет.

Комиссия рассчитывает найти причину крушения Ту-154 в течение месяца.

Отмечается, что самолет при ударе о водную поверхность и последующем ударе о дно Черного моря полностью разрушился.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи - Ред.) со вспышкой в небе.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту. А эту версию в РФ исключают.