В Якутии мужчины на "Уралах" задавили медведя (видео)

В сети появилось видео, как в Якутии мужчины на «Уралах» задавили медведя. По данному факту начата проверка, пишет местное издание News.Ykt.Ru

Издание отмечает, что в министерстве охраны природы Якутии уже начали проверку после появления ролика в соцсетях.

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На видео видно, как водитель «Урала» несколько раз переехал медведя, но зверь не сдается. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле.

Животное пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

Несколько лет назад также появилось видео, как в России локомотив догоняет медведя, бегущего по путям, и сбивает его. Ролик снят самими машинистами, бригада сопровождает погоню одобрительными возгласами.

Напомним, ранее индийские власти сообщили об убийстве тигрицы, что ела людей. Масштабная операция по ее задержанию длилась шесть недель.

Вероятно, в результате нападений тигрицы погибли два человека и были ранены еще пятеро в штате Уттаракханд. Животное часто появлялось на полях, за что в сельских районах штата началась паника: фермеры боялись собирать урожай.