В России машинисты поезда задавили медведя: "Дави-дави-дави! Еееесть!" (видео)

«Тихо, ***. Снять же его надо!» — говорит один машинист. «Дави его на***. Дави-дави-дави! Еееесть!» — кричит второй.

Происшествием уже заинтересовалась норильская транспортная прокуратура. По ее данным, наезд на медведя случился в ночь на четверг, сообщает Сноб.

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«Это произошло на путях необщего пользования ООО ГМК "Норильский никель" в районе поста Голиково в черте города. Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту наезда тепловоза на медведя», — сообщила помощница прокурора Оксана Горбунова.

Поступок машинистов пока не квалифицирован юридически и личности их не установлены. Однако по статье «жестокое обращение с животными» они могут быть оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Также суд может приговорить машинистов к принудительным работам на срок до двух лет либо к тюремному заключению на тот же срок.

Участок железной дороги, по которой ездил локомотив, принадлежит компании «Норильский Никель». Позже руководитель пресс-службы компании Петр Лихолитов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что медведь остался жив.

«Мы связались с коллегами в Норильске. Они сказали, что животное живо. Отвал на локомотиве, который служит для очистки путей от снега, просто выбросил медведя на обочину. Сотрудники ППС никаких следов крови не обнаружили, так что, скорее всего, животное не получило серьёзных травм», — сказал Лихолитов.

Он отметил, что в компании проводится проверка по факту случившегося. Машинисты нарушили свои должностные инструкции, не остановив вовремя состав. «Если подтвердится, что ответственность за данное происшествие несут наши сотрудники, к ним будут приняты самые жёсткие дисциплинарные меры. Мы уверены, что их действия получат соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов», — заверил руководитель пресс-службы.