На фоне терактов в Европе в генштабе Франции заговорили о модернизации ядерного арсенала

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

Генерал заявил, что теракты во Франции и других европейских странах в последние годы показали, что "мир больше не поддерживается сам собой".

Он призвал к модернизации ядерного арсенала и другого вооружения, а также к повышению расходов на оборону в течение следующих пяти лет до 2% от валового внутреннего продукта, по сравнению с нынешними 1,7%.

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Франция обещала НАТО увеличить расходы до 2025 года, но де Вилье призывает ускорить усилия.

Как известно, Франция активно участвует в операциях против исламистов в Сирии и Ираке.

Напомним, выборы президента Франции состоятся в апреле 2017 года. Нынешний глава государства Франсуа Олланд не будет баллотироваться на второй срок.