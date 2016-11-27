Во Франции правоцентристы выбирают кандидата в президенты: среди лидеров - сторонник Путина Фийон

По итогам первого тура, который состоялся 20 ноября, в решающий раунд голосования прошли экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон и Ален Жюппе. При этом Фийон существенно опередил Жюппе, который считался фаворитом, - около 44% против 28%, передает DW. Первый тур праймериз консерваторов также исключил возвращение в политическую жизнь экс-президента Николя Саркози - он занял третье место.

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Перед вторым туром фаворитом уже является Фийон - опросы предсказывают ему 65% голосов. Его признали также и победителем теледебатов между двумя кандидатами, которые состоялись 24 ноября.

Во время теледебатов одной из тем, вызвавших жесткую перепалку между Фийоном и Жюппе, стали отношения с Россией. Фийона, который был премьер-министром в 2007-2012 годах при президентстве Саркози, считают сторонником тесного сотрудничества с Россией. Он также выступил за отмену санкций в отношении России. Похвала в адрес Фийона из уст президента России Владимира Путина вызвала критику во время теледебатов со стороны Алена Жюппе. "Это впервые, когда российский глава государства подыскивает себе кандидата (...) во время политического выбора французов", - сказал Жюппе. Он подчеркнул, что если бы стал президентом Франции, то сказал бы Путину о неприемлемости аннексии Крыма, а также о необходимости выполнять Минские договоренности.

Правоцентристы впервые используют праймериз для определения кандидата в президенты. Ожидается, что в голосовании 27 ноября примут участие миллионы избирателей - в первом туре неделю назад таких было около 4 миллионов, на некоторых избирательных участках даже образовались большие очереди. Принять участие в предварительном голосовании может любой зарегистрированный французский избиратель - для этого нужно уплатить взнос в 2 евро и подписаться под признанием правоцентристских ценностей. Собранные таким образом средства пойдут на финансирование избирательной кампании. Для голосования открыты 10 тысяч участков.

Ожидают, что именно победитель праймериз от партии "Республиканцы" весной сойдется во втором туре президентских выборов в поединке с председателем "Национального фронта" Марин Ле Пен. Действующий президент Франсуа Олланд пока не объявил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, однако ему дают мало шансов на победу. Прогнозируют участие в выборах от социалистов действующего премьера Мануэля Вальса. Еще один претендент, который имеет шансы, - Эммануэль Макрон - от новосозданной политической силы En Marche ("Вперед!").